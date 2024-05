A nova estação-tubo no bairro Cabral, em Curitiba, será entregue nesta segunda-feira (13), às 17h. A Estação Modelo Prisma Solar Agrárias é a primeira execução do Projeto Novo Inter 2, do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba.

A nova estação fica na Rua dos Funcionários em frente à Universidade Federal do Paraná – Agrárias e próximo à Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).

Se aprovada a operação do equipamento, serão licitadas mais onze prismas solares, para o itinerário do Inter 2, conforme os estudos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), responsável pelo projeto.

A estação tem um formato diferente das conhecidas estações-tubo que são redondas. Além disso, o modelo possui geração de solar, conforto térmico, conexão com a Central de Operação da Urbs e do Hipervisor Urbano para monitoramento do sistema. No entorno, tem um ponto para locação de bicicletas compartilhadas, vagas para carros de aplicativos e calçamento com acessibilidade.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, vai participar da solenidade de entrega da nova estação. O projeto é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A diretoria do BID também estará presente.

Foto: Ippuc

