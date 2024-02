Homem que golpeou cachorro com facão no Centro de Curitiba vira réu

Um homem, investigado por ter agredido e ferido um cachorro com golpes de faca no dia 21 de agosto de 2023 foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná. A promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente da capital recebeu a denúncia nesta quarta-feira (21).

De acordo com as apurações do caso, o homem passava pela Rua Vicente Machado, na altura do número 400, no Centro, quando foi mordido pelo cachorro. O agressor estava com a mão próxima do portão onde o cão estava. O homem então, após ser mordido, golpeou o pescoço do animal com um facão.

O réu, segundo o Ministério Público, teria ameaçado um guarda municipal que cumpria a ordem de prisão em flagrante pelo crime.

O agressor foi denunciado pelo crime de maus-tratos, com pena prevista de dois e cinco anos de reclusão, e também pelo crime de resistência.

