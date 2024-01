Homem é preso após agredir por horas esposa em ataque de ciúmes em Curitiba

Um homem de 42 anos foi preso em Curitiba na última quinta-feira (04) após agredir a esposa de 40 anos por várias horas, e mantê-la em cárcere privado no bairro Mossunguê. A vítima foi encontrada com hematomas no corpo todo e precisou de atendimento médico no Hospital do Trabalhador.

Segundo a delegada Fernanda Moretzsoh, a violência começou na madrugada de quinta, motivadas por ciúme. Uma equipe policial foi acionada por vizinhos que ouviram barulhos. “Falou que foi a primeira vez, mas que foi agredida com socos, chutes, golpes de mata-leão, inclusive ela chegou a perder a consciência por um tempo. Pelo que foi relatado, ele estava com ciúmes”, disse a delegada.

A vítima, a dentista Tatiana Bardini, de 40 anos, desabafou nas redes sociais sobre o drama vivido por horas. “Uma agressão dói, dói, claro que dói. Mas a maior agressão, o maior sofrimento, é o amor que você sente pela pessoa, o amor incondicional. Isso é devastador, a humilhação é devastadora. Eu estou recebendo apoio de muita gente, e se eu atingir uma mulher nesse caminho, eu estarei bem”, desabafou Tatiana que prestou depoimento na Casa da Mulher Brasileira.

O homem que não teve o nome divulgado passou por audiência de custódia e permanece preso.

