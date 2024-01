Beto Preto, secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, passou mal na sexta-feira (05), e precisou ser internado no Hospital da Providência, em Apucarana, na região centro-norte do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Ônibus com pane mecânica provoca grande fila na BR-277

>> Corpo de jovem desaparecido é encontrado em balneário de Matinhos

Beto Preto (PSD) não se sentiu bem enquanto retornava de Curitiba no período da tarde, com enjoos e mal estar. Ao chegar em Apucarana, buscou atendimento médico. Na cidade, Beto Preto foi prefeito em 2012.

No local, chegou a ser submetido a exames de Covid-19 e dengue, que tiveram resultados negativados para as doenças. O secretário deve ter alta hospitalar ainda neste sábado (06).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!