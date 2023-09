Homem é denunciado por abusar sexualmente o próprio cachorro em Curitiba

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia por maus-tratos contra um homem investigado por ter abusado sexualmente de uma cadela da raça pinscher. O caso de zoofilia teria acontecido dentro da casa do denunciado, no bairro Vila União, em Curitiba. A ação penal foi recebida pela 8ª Vara Criminal da capital na segunda-feira (04).

Os atos libidinosos foram registrados em vídeo por vizinhos e o conteúdo foi encaminhado para a Polícia Civil, que iniciou as apurações do caso. O abuso sexual foi comprovado a partir de exames realizados por médico veterinário no animal.

O réu também responde por maus-tratos praticados contra um filhote de gato que, por ocasião da visita ao imóvel onde o crime foi cometido, foi encontrado em condições insalubres, sem acesso adequado à água, comida e abrigo, apresentando sinais de desnutrição.

Os animais foram resgatados e entregues para acolhimento por organização não-governamental que atua na área de proteção animal.

Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requer a condenação do investigado às penas previstas na legislação, que podem chegar a reclusão de até cinco anos, além do pagamento de multa.

