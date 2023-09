Em Curitiba, trincheiras da Rua Jornalista Aderbal Gaertner Stresser, sob a BR-277, no bairro Cajuru, terão o trânsito parcialmente bloqueado nesta quarta-feira (6). O motivo é a substituição do gradil de proteção para pedestres nestes locais, na ligação com o Conjunto Mercúrio.

De acordo com a Secretaria do Governo Municipal (SGM) as equipes de manutenção urbana já estão substituindo os equipamentos e por conta das intervenções, o tráfego precisará ser parcialmente bloqueado, nesta quarta, até 16h30. Agentes da Setran estarão no local para orientar os motoristas.

Durante os trabalhos, a passagem dos veículos será permitida por um dos lados da trincheira, no sistema siga e pare, enquanto o outro lado estiver bloqueado para os motoristas.

