Um homem de 46 anos que estava desaparecido há quatro dias teve o corpo encontrado soterrado, na noite de segunda-feira (30), em uma galeria pluvial no bairro Tatuquara, em Curitiba. Suspeita-se que a vítima tenha tentando furtar combustível de um gasoduto, mas após o deslizamento de terra, não tenha resistido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a informação era de que havia ocorrido um deslizamento de terra, mas ao iniciar a investigação dos motivos, uma denúncia relatou que alguém teria tentado furtar combustível. Ao verificar a tubulação, foi encontrado o corpo do homem na área próxima ao gasoduto. O trabalho de remoção demorou três horas e contou com a participação de técnicos da Petrobrás.

Desaparecido

Segundo Francisco Carlos, advogado da família da vítima, existe a suspeita que ele entrou no local para furtar combustível, crime que já teria feito em São Paulo, onde ficou preso. O último contato com a família ocorreu na quinta-feira passada (26).

“Na quinta-feira foi o último contato que a esposa dele teve com ele. Desde então ela não conseguiu mais contato, no sábado (28) ela conseguiu rastrear o celular dele e deu a localização exata de onde a gente está aqui”, contou Francisco Carlos.

