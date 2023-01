Uma grave colisão envolvendo dois caminhões provocou a morte dos dois condutores no fim da tarde desta segunda-feira (30), na BR-476, conhecida como Rodovia do Xisto, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Por causa do acidente, a rodovia está totalmente interditada na altura do km 158.

A carga de um dos caminhões, que carregava sacos de areia, se espalhou pela pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão para a liberação da rodovia.

