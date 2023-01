Um homem suspeito de quarto homicídios e de mais duas duas tentativas de homicídio em Curitiba e Região Metropolitana está na mira da Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil o homem é Diego Mafra

Segundo as investigações o procurado é suspeito dos homicídios que vitimaram Ozeias Ferreira Martins, no dia 3 de dezembro de 2019, em Almirante Tamandaré, Lucas Anderson da Silva Lara, no dia 8 de dezembro de 2019, e de Gustavo de Lima Canelas e Kleber Rodrigo Santos, ambos no dia 7 de outubro de 2020, no bairro CIC, em Curitiba.

Além disso, o homem é suspeito de duas tentativas de homicídio ocorridas no dia 29 de março de 2019 e 7 de outubro de 2020, ambas no bairro Cidade Industrial, em Curitiba. A motivação de todos os crimes é referente a disputa pelo tráfico de drogas.

Homem suspeito de quarto homicídios e de mais duas duas tentativas de homicídio em Curitiba e Região. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Sabe de algo? Denuncie!

A polícia pede a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação do procurado e a motivação do crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 197 da PCPR ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

