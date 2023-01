Um acidente gravíssimo na BR-277, envolvendo um ônibus de turismo que fazia a rota Florianópolis – Foz do Iguaçu, deixou sete pessoas mortas e outras 22 feridas. O tombamento ocorreu na madrugada desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PFR), o veículo, da empresa Catarinense, tinha 55 passageiros. Entre os mortos está uma criança argentina de três anos.

+Vídeo! Grave acidente provoca duas mortes na Rodovia do Xisto

O acidente ocorreu no quilômetros 230 da BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região de Ponta Grossa, Campos Gerais. Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Irati. O acidente ocorreu por volta das 1h30 da madrugada, quando o ônibus tombou num barranco às margens da BR-277.

Os corpos das vítimas estão sendo encaminhadas para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Por volta das 8h da manhã um guincho chegou ao local para planejar a retirada do veículo.

O acidente também envolveu turistas da França,Alemanha, Paraguai e Argentina, inclusive uma vitíma é argentina. De acordo com a PRF, as mortes foram de uma criança argentina de três anos, duas mulheres, sendo uma argentina e mãe da criança e quatro homens. O motorista do ônibus saiu ileso do acidente.

Por nota,a Catarinense lamentou o ocorrido e disse estar com equipes no local prestando assistência aos passageiros e familiares. Ainda destacou que esta à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Veículo tombou na madrugada com 54 passageiros. Foto: Reprodução/PRF.

Veja que incrível