Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente na Rodovia do Xisto, BR-476, no início da tarde deste domingo (26), na Cidade Industrial de Curitiba.

Foi uma colisão frontal entre dois carros no km 146, no sentido Araucária, na Região Metropolitana da capital paranaense, logo depois da alça do Contorno Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos passou pelo canteiro central da via e invadiu a pista no sentido contrário quando bateu de frente com outro carro.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da vítima fatal, duas pessoas ficaram em estado grave e as outras duas com ferimentos leves.

As duas faixas da rodovia foram bloqueadas para o atendimento. A concessionária Via Araucária informou às 13h que o trânsito estava fluindo por uma faixa e pelo acostamento, no trecho do acidente.

