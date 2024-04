A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, inaugurou em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, sua primeira unidade no Brasil dedicada exclusivamente às operações da Viter, área de insumos agrícolas, e da Verdera, negócio especializado em gestão e destinação sustentável de resíduos.

A unidade Itaperuçu abrigará uma nova planta de trituração de resíduos da Verdera e uma nova linha de produção de calcário agrícola, que permitirá à Viter lançar dois produtos exclusivos na região. Os investimentos da Votorantim Cimentos na unidade de Itaperuçu, somados às melhorias de infraestrutura viária local, são de R$ 145 milhões. Esse montante se conecta com o investimento de R$ 5 bilhões anunciado pela Votorantim Cimentos em um programa abrangente de crescimento e competitividade estrutural das operações da empresa no Brasil, dos quais cerca de R$ 800 milhões serão investidos nas unidades da companhia no Paraná.

“O investimento na unidade Itaperuçu reforça nosso posicionamento de mercado, permitindo importante avanço de competitividade estrutural, em descarbonização e no crescimento de nossos novos negócios de forma alinhada com nosso mandato estratégico. Com a Viter, produzimos insumos agrícolas para atender ao importante mercado agro do Paraná e estados vizinhos. Com a Verdera, oferecemos soluções de economia circular para a região, realizando a gestão de resíduos industriais e urbanos de forma correta e sustentável, gerando impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente”, diz Osvaldo Ayres, CEO global da Votorantim Cimentos.

A nova planta de trituração da Verdera em Itaperuçu vai ampliar a capacidade da oferta de serviços para clientes na região. O local tem capacidade de triturar 48 mil toneladas de resíduos por ano, quase o triplo da atual capacidade instalada de 17 mil toneladas de resíduos por ano. Com área de 4,4 mil metros quadrados, o galpão é equipado com triturador de resíduos de última geração que permitirá à Verdera tratar de forma correta e oferecer destinação sustentável a novos tipos de materiais não recicláveis, como móveis, paletizados e armazenados em tambores. Além do novo maquinário, o espaço também está equipado com um laboratório de análise e controle de produtos, além de um avançado sistema anti-incêndio, que detecta partículas quentes antes da formação da chama e realiza o combate automático com água pressurizada.

Os resíduos tratados na planta de trituração em Itaperuçu serão transformados em energia limpa, com menor emissão de CO2, para produção de cimento na fábrica da Votorantim Cimentos no município vizinho de Rio Branco do Sul. Essa tecnologia, chamada de coprocessamento, foi trazida de forma pioneira pela Votorantim Cimentos para o Brasil em 1991. Em 2019, a empresa lançou a Verdera, unidade de negócios que atua na cadeia de soluções ambientais dando um novo valor para os resíduos por meio do coprocessamento. O coprocessamento é uma tecnologia utilizada mundialmente como destinação adequada e ambientalmente correta para eliminação de diferentes tipos de resíduos.

Já a nova linha da Viter em Itaperuçu amplia a capacidade de produção de calcário agrícola da empresa no Paraná, permitindo a oferta de dois produtos exclusivos na região: o Calcário ITAÚ Fyller Dolomítico e o Optmix, uma mistura homogênea e industrializada de calcário micro pulverizado e gesso agrícola. As novidades completam o portfólio da Viter para produtores rurais nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul que desejam corrigir e nutrir o solo de forma mais rápida e eficiente para uma melhor performance em suas colheitas.

A nova fábrica da Viter tem capacidade de produzir 600 mil toneladas de calcário agrícola. Com a nova unidade em Itaperuçu, somada à operação já existente na cidade vizinha de Rio Branco do Sul, a empresa totaliza uma capacidade instalada para produzir 1,5 milhão de toneladas por ano de calcário agrícola no Estado do Paraná. A nova unidade da Viter está equipada com modernos e potentes filtros para o controle da emissão de gases e partículas sólidas e usará combustível renovável (biomassa) como fonte energética no seu processo de produção.

“As novas tecnologias e segmentos de atuação que estão presentes na unidade de Itaperuçu fortalecem o nosso compromisso de promover um ambiente de negócio mais circular. Adotamos uma abordagem regenerativa na maneira de fazer negócios, buscando eliminar resíduos, revalorizar subprodutos de outras indústrias e ampliar o uso de recursos renováveis. Tudo isso se conecta com a transformação do nosso negócio e a nossa estratégia de descarbonização e de diversificação”, afirma Lucas Di Marco, diretor de Adjacências e Novos Negócios da Votorantim Cimentos.

