Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a prefeitura de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está no prazo final para a realização das inscrições. O concurso tem 90 vagas distribuídas entre diversos cargos. A inscrição para o concurso público em Pinhais pode ser feita até o dia 12 de abril, ou seja, sexta-feira.

Das 90 vagas, são 40 vagas para o cargo de professor, 16 vagas para pedagogo, 33 para professor da Educação Infantil, além de 1 vaga para intérprete de Libras. Os salários iniciais vão de R$ 2.660,43 até R$ 4.521,95.

+Leia mais! Concurso público na Grande Curitiba tem 78 vagas e salários de até R$ 15,6 mil

Concurso público em Pinhais

Para o cargo de Intérprete de Libras os requisitos são: Ensino Médio Completo (2º Grau Completo) e Certificado de Proficiência em Tradução em Libras, emitido pelo MEC, conforme Decreto Federal nº 5626/2005. O salário inicial é de R$ 2.660,43 e carga horária de 20h semanais. Valor da inscrição: R$ 90.

Já para o cargo de Professor da Educação Infantil, são requisitos: Curso de Nível Médio, com Habilitação em Magistério/Formação de Docentes; ou Curso de Graduação Normal Superior (destinado à formação de docentes para as séries iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil); ou Curso de Graduação Superior em Pedagogia. O salário inicial é de R$ 4.521,95 para carga horária de 40h semanais. Valor da inscrição: R$ 85.

Os requisitos mínimos exigidos para o cargo de Pedagogo são: Licenciatura Plena em Pedagogia; e experiência de no mínimo dois anos em docência. O salário inicial é de R$ 3.044,82, com carga horária de 20h semanais. Valor da inscrição: R$ 120.

Já para o cargo de Professor, são exigidos: Curso de Graduação Normal Superior (destinado à formação de docentes para as séries iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil); ou Curso de Graduação Superior em Pedagogia. O salário inicial é de R$ 3.044,82, com carga horária de 20h semanais. Valor da inscrição: R$ 120.

Dúvidas sobre o PSS em Pinhais?

A Secretaria Municipal de Administração de Pinhais (Semad) informa que não serão fornecidas por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas nos editais e as demais publicações no site do concurso.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba