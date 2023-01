Que frio é esse em Curitiba? Faltando poucos dias para o verão começar, curitibanos estão se questionando até quando vai esse tempo que mais parece inverno em pelo dezembro. A reposta para isso é: vai demorar! Segundo a previsão do tempo para Curitiba, as temperaturas ainda vão demorar alguns dias para “engrenar” e fazer jus à estação mais quente do ano. A semana começa com mínimas de 15ºC e máxima de 19ºC em Curitiba. Há, ainda, um alerta laranja de acumulado de chuva para o Litoral Paranaense.

+Leia mais! Paraná vai votar lei para facilitar porte de armas para atiradores e colecionadores

Segundo o Simepar, o início desta semana especial de Natal tem previsão de tempo instável no Paraná. Durante a segunda-feira, são esperadas chuvas em qualquer período do dia entre as regiões paranaenses. As temperaturas ficam um pouco mais amenas, mas existe potencial de algum temporal mais localizado. Há, inclusive, um alerta laranja de acumulado de chuva.

Alerta laranja de acumulado de chuva

A região litorânea do Paraná deve ficar atenta ao alerta de acumulado de chuva, emitido pelo Inmet e válido pelo menos até às 10h desta terça-feira (20).

Cidades do Paraná afetadas pelo alerta laranja de acumulado de chuva:

Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

O que fazer em caso de acumulado de chuva?

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja que incrível!