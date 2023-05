A Polícia Civil do Paraná realizou, nesta quinta-feira (25), uma megaoperação contra um grupo criminoso que movimentava cerca de R$ 1 milhão por semana com o tráfico de drogas. São 121 ordens judiciais a organização criminosa que atuava no Paraná, além de Santa Catarina e Rio de Janeiro. Segundo as investigações a megaoperação foi engatilhada após um flagra em um bairro de Curitiba

Dentre as ordens judiciais estão 29 mandados de prisão preventiva, 51 de busca e apreensão, 16 ordens de bloqueio de veículos, 5 sequestros de bens imóveis e 20 ordens de bloqueio de valores.

A ação ocorreu simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Foz do Iguaçu, além de cidades de Santa Catarina (São José e Itapema) e Rio de Janeiro (capital e Itaguaí).

Segundo a Polícia Civil as investigações começaram após um flagrante efetuado da em agosto de 2022, no Bairro Alto em Curitiba, quando pessoas foram presas e 15 quilos de cocaína apreendidos.

A Polícia informou que o grupo era responsável pelo abastecimento de diversos pontos de vendas de drogas e pela remessa de grandes quantidades de entorpecentes a traficantes associados ao grupo, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Além das ordens de prisão e busca e apreensão, foram cumpridos mandados de sequestro de bens imóveis, bloqueio de contas bancárias e bloqueio de veículos registrados em nome de terceiros, com o fim de lavar o dinheiro adquirido através do tráfico de drogas.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e lavagem de dinheiro, sendo que as penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão.

