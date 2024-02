Experimento de química dá errado e estudante fica ferida em Curitiba

Na manhã desta quarta-feira (28), uma estudante de 17 anos do Colégio Estadual João Bettega, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, ficou ferida durante uma aula de química. A adolescente estava no laboratório da escola acompanhando um experimento que deu errado e atingiu a aluna.

De acordo com uma nota divulgada pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed), após ficar ferida, a vítima foi atendida, primeiramente, pelo professor que estava dando a aula. Em seguida, a direção da escola chamou o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e socorreu a aluna.

A Seed afirma que a estudante sofreu ferimentos superficiais. Após a chegada dos bombeiros ela foi levada ao Hospital Evangélico Mackenzie.

“A diretoria da escola reforça que não foram usados materiais inflamáveis durante o experimento e que está apurando os fatos para compreender o que pode ter causado a reação química”, finaliza nota da Seed.

