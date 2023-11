Estrada que liga Curitiba ao Litoral é totalmente liberada para o tráfego

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), vai liberar totalmente o tráfego e deixar a Estrada da Graciosa aberta a partir das 17 horas desta terça-feira (14). A região da PR-410 que estava com interdições fica em Morretes, no Litoral do Paraná.

O trecho, atualmente em fase final de obra de recuperação de encostas, está com operação pare-e-siga do km 11 ao km 12 e com bloqueio noturno das 21 horas às 7 horas. Entretanto, a partir desta terça-feira (14), vão ser encerradas todas as restrições de pista e de horário, com o tráfego voltando a fluir regularmente em toda a estrada.

LEIA TAMBÉM:

>> Farejadores da PRF “penduram as coleiras” após oito anos de trabalho

>> Obra gigante para implantação do Novo Inter 2 começou

Os serviços de recuperação das encostas da Graciosa ainda vão permanecer em andamento por mais algumas semanas, mas concentrados em pontos mais abaixo da rodovia, no km 11+200 e km 11+600. Por isso, não existe necessidade de bloquear uma pista e também não há risco de novo dano com a passagem de veículos.

No km 11 foram registrados os danos mais recentes causados pelas chuvas, alguns meses após os escorregamentos de terra e vegetação iniciais, que aconteceram nos kms 7, 8 e 12, já liberados há algum tempo.

Além do reforço da encosta danificada no km 11, também vão ser implantados dispositivos de drenagem em outros pontos, para facilitar o escoamento da água da chuva e de águas subterrâneas. Para executar estes e outros serviços necessários para concluir a obra, podem ser feitos bloqueios parciais da pista, mas de forma pontual e com duração de poucas horas.

Por suas características, sendo uma rodovia histórica e com traçado repleto de curvas estreitas, a Estrada da Graciosa não é aberta para veículos pesados.

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba