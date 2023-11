Farejadores da PRF “penduram as coleiras” após oito anos de trabalho

Com uma dedicação incansável e anos de serviço, Echo e Chuck, dois cães policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, vão se aposentar aos oito anos de idade. Os dois ingressaram na PRF em anos diferentes, mas compartilharam uma carreira impressionante como cães farejadores de drogas, armas e munições.

Echo, o veterano da dupla, começou em 2016. Já Chuck entrou para a equipe um ano depois, em 2017. Ao longo dos anos, eles passaram por diversos treinamentos, como o curso de operações com cães de faro, nivelamento com cães de faro da PRF e curso de cães de guerra do Exército Brasileiro.

Foto: PRF / divulgação.

Além do trabalho no Paraná, Echo e Chuck também participaram de missões em outras regiões do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Durante os anos de serviço, a dupla colecionou ocorrências de destaque, como as apreensões de 2,4 toneladas de maconha que estavam ocultas em um container em Guarapuava; de 1,5 tonelada de maconha escondida em um caminhão-baú em Tabai (RS); uma tonelada de maconha escondida em um compartimento eletrônico oculto em um caminhão carregado com soja em Ponta Grossa.

Os cães também descobriram 200 kg de cocaína escondidos em um assoalho de uma van em Paranaguá e meia tonelada de cocaína em um compartimento oculto no teto de um caminhão-baú carregado de pneus em Balsa Nova.

Echo e Chuck também participaram de eventos em escolas, parques e feiras de exposições. De acordo com a PRF, Chuck era conhecido por ser o xodó das crianças.

Processo de treinamento de cães policiais

O processo de aquisição e treinamento de cães policiais é extenso. Echo e Chuck foram escolhidos por meio de um processo de licitação da PRF e selecionados por operadores do grupo de operações com cães (GOC). Os cachorros começam o treinamento e trabalho por volta dos 12 meses de idade e se aposentam aos oito anos.

Agora, os dois veteranos se preparam para uma vida mais tranquila e confortável. Eles vão ser adotados por policiais rodoviários federais.

Os cães de faro da PRF desempenham um papel vital na aplicação da lei, detectando diversos tipos de drogas, armas e munições. Para eles, o trabalho é como uma brincadeira de esconde-esconde, impulsionada por sua paixão por brinquedos, como bolas e mordentes. Quando encontram o odor da substância ilícita, são recompensados com seu brinquedo favorito, o que os motiva a continuar procurando. Eles mantêm uma rotina de treinamento físico e técnico, equilibrada com tempo para brincar e descansar.

