A Nutry é a mais nova marca licenciada do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Os produtos Nutry estarão presentes na base do COB em St. Ouen e na Casa Brasil, em Paris, local de celebração das medalhas dos atletas durante os Jogos Olímpicos.

LEIA MAIS – Shopping de Curitiba terá investimento gigante para criação do maior parque linear do Brasil

Com o investimento, a Nutrimental, empresa fabricante dos produtos Nutry, visa ampliar as ações de alto impacto para sociedade, em temas como esporte e qualidade de vida. A associação com o COB permite destacar os produtos Nutry, como a linha de barras Crispy Protein. Dessa forma, a marca reforça a presença no segmento de proteína, um dos que mais crescem no Brasil e que tem tudo a ver com desempenho.

“A importância da proteína na vida esportiva se tornou muito evidente. A Nutrimental está cumprindo sua parte nesse processo, nessa história. A temática da saudabilidade faz parte da vida da empresa desde a origem, nós tivermos inúmeros exemplos desse compromisso, de nossa habilidade de colaborar para a saúde”, reforça Rodrigo Rocha Loures, presidente do conselho e um dos fundadores da Nutrimental.

VIU ESSA? Próximo Nota Paraná terá 53 milhões de bilhetes concorrendo a prêmio milionário

A marca vai disponibilizar a linha completa de barras de cereais, frutas, nuts e de proteínas para o Time Brasil, e também contará com embalagens especiais para celebrar a torcida olímpica. As embalagens comemorativas da linha Crispy Protein estarão disponíveis a partir de junho em todas as cinco regiões do Brasil. Com portfólio ampliado, a Nutry já conta com mais de 30 produtos, em seis segmentos, visando acompanhar a jornada do consumidor em qualquer momento do dia.

“Para nós é um grande orgulho apoiar o esporte olímpico brasileiro, sendo a marca oficial do Time Brasil. Nutry está celebrando 30 anos de existência e sempre teve o esporte no seu DNA, compartilhando dos seus valores e ensinamentos, bem como incentivando os seus consumidores a nutrirem o que os move. A parceria com o COB também permite reforçar o nosso posicionamento no mercado de barras de proteína, que vem crescendo exponencialmente e complementa nossa ampla linha de barras, com soluções práticas e nutritivas para todos os momentos de consumo”, revela Jan Handel, CEO da Nutrimental.

Rodrigo Rocha Loures explica ao apoiar o esporte, a empresa reforça o compromisso com as conquistas brasileiras. “Este investimento reforça o compromisso da Nutrimental com a boa nutrição, com uma alimentação segmentada, apropriada às diversas situações de cada pessoa, idade, etc. O esporte é muito importante por razões óbvias, então essa é a contribuição da Nutrimental em geral e da marca Nutry em especial para a vida esportiva”, finaliza o fundador da Nutrimental.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!