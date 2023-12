Após a decisão da Justiça que censurou reportagens sobre o acordo com Ministério Público (MP) em investigação por pedido de propina pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Ademar Traiano (PSD), o deputado estadual petista Renato Freitas (PT) voltou a chamar o parlamentar de “corrupto” durante a sessão desta segunda-feira (4). Veja o vídeo abaixo.

LEIA MAIS – Bar mais tradicional de Curitiba, Stuart fecha as portas após 119 anos

Renato Freitas é investigado pelo Conselho de Ética da Casa em um processo disciplinar por quebra de decoro por ter chamado Traiano de “corrupto” durante uma discussão, em outubro, com o presidente da Alep, que teria cortado o microfone do parlamentar petista. “Além do senhor não ser rei, não é um bom exemplo de deputado, ao meu ver, pois é corrupto, sabidamente. Pelos corredores desta Casa, já estava certa a minha cassação”, afirmou em discurso no plenário.

“O mundo girou e as provas vieram. Hoje, digo com provas porque o próprio presidente da Casa assinou e confessou um crime de corrupção”, acrescentou Freitas ao citar o processo que corre em segredo de Justiça. Na semana passada, as testemunhas de defesa de Freitas foram ouvidas pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que deve se reunir nesta semana para o parecer do processo, que pode terminar na cassação de Freitas.

VIU ESSA? Galerias de Curitiba guardam histórias, segredos e restaurantes com pratos imperdíveis

Ainda durante a sessão, o deputado Fabio Oliveira (Podemos) encaminhou requerimento ao MP-PR pedindo esclarecimentos sobre o acordo de leniência com a prestadora de serviços na TV Assembleia no processo de suspeita de pedido de propina. Em resposta, o Traiano declarou no início da sessão que não vai se manifestar sobre o caso, pois o processo corre em segredo de Justiça.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Novidade Novo supermercado em Curitiba tem novidades e espaço exclusivo! Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!