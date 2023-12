Em nota de protesto divulgada nesta segunda-fe9ra (04), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) condenam com veemência a decisão da juíza Giani Maria Moreschi, do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, que impediu a divulgação de reportagens da RPC, G1 e Plural na última sexta-feira (1). A nota aponta censura prévia na limitar da juíza em questão.

+ Viu essa? “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!

Os veículos divulgaram reportagens envolvendo a delação premiada feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano (PSD), e o ex-deputado estadual Plauto Miró (União Brasil) ao Ministério Público do Paraná.

Veja a nota oficial na íntegra.

NOTA DE PROTESTO CONTRA CENSURA PRÉVIA

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) condenam com veemência mais um caso de censura prévia judicial contra a imprensa, neste caso envolvendo o portal G1, a RPC e o portal Plural, no Paraná. A decisão, em liminar da primeira instância da Justiça paranaense, obriga os veículos a removerem as notícias e proíbe informar o teor da delação premiada que envolve o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ademar Traiano, e o ex-deputado Plauto Miró.

A juíza Giani Maria Moreschi, que proibiu a divulgação da delação, afirmou na decisão que o caso corre sob segredo de justiça. A ABERT, a ANER e a ANJ observam que a Constituição brasileira não admite qualquer espécie de censura prévia, bem como estabelece, em seu Artigo 220, parágrafo 1º, que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social”.

A ABERT, a ANER e a ANJ esperam a imediata revisão da censura prévia e da remoção das notícias anteriores, sendo assegurado o princípio da liberdade de imprensa, que é um dos fundamentos básicos da democracia.

Brasília, 4 de dezembro de 2023.”

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!