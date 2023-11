Curso gratuito em Curitiba ensina Confeitaria Natalina: panetones, bolos e mais

Em clima festivo de Natal, o Liceu de Ofícios e Inovação, programa da Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba que oferece diferentes cursos mensalmente, vai ofertar em dezembro o curso de Confeitaria Natalina. Com parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o curso inédito oferecerá 15 vagas à comunidade.

No total, no mês de dezembro, o programa disponibilizará 715 vagas distribuídas em 19 cursos gratuitos. Por conta do fim do ano, as aulas serão realizadas até o dia 15 de dezembro.

Quem participar do curso Confeitaria Natalina terá a oportunidade de aprender as técnicas de preparo de receitas típicas da época, como panetones, tradicionais e recheados, bolos e roscas natalinas.

Durante as aulas, que serão realizadas na Casa Culpi, no bairro Butiatuvinha, os inscritos terão aulas sobre a higiene na manipulação de alimentos, organização de mesa, apresentação e decoração dos produtos, conservação, prazo de validade, além de embalagens para o melhor armazenamento e comercialização.

Cursos gratuitos em Curitiba

Para participar, os interessados devem atender a requisitos mínimos, como ter mais de 15 anos e ter concluído o 5º ano do ensino fundamental.

Além do curso de Confeitaria Natalina, em parceria com o Senac, a FAS oferecerá cursos como Comida Natalina, Culinária Natalina, Comida de Boteco, e Modelagem e Henna para Sobrancelhas ao longo de dezembro.

Outras 624 vagas serão oferecidas em cursos ministrados pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com 22 delas reservadas para pessoas assistidas pela FAS. Os cursos, focados no desenvolvimento pessoal, incluem temas como Atitudes Comportamentais e Empregabilidade, Educação Financeira, Excel Intermediário, e muito mais.

As inscrições para todos os cursos podem ser realizadas pelo Portal Aprendere.

