Curitiba deve ganhar mais uma opção de voo internacional a partir de 28 de outubro, quando a Latam Airlines iniciar operações para Lima, no Peru. É o segundo destino fora do país para o qual a companhia voará a partir do Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O outro é Santiago, no Chile, para onde voa desde 2022.

Serão três frequências semanais dos voos de Curitiba para Lima, às segundas, quintas e sábados, com o Airbus 320, com capacidade para 174 passageiros. O voo sai da capital peruana à 0h05 e às 7h05 da capital paranaense. A duração média do voo é de cinco horas. As passagens ainda não estão à venda, mas os voos entre Curitiba e Lima já constam no sistema de consulta de voos planejados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Com este novo voo, Curitiba será uma nova alternativa para a conectividade regional por ser capaz de ligar o passageiro da Região Sul do Brasil não apenas com o Peru, mas também com a América do Norte e o Caribe”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Curitiba vai ter voo direto para Assunção, no Paraguai

Outro destino internacional que também será incorporado à malha aérea é Assunção, no Paraguai, em dezembro. Os voos serão realizados pela Azul. Serão duas frequências semanais no Embraer E2-195, com capacidade para 136 passageiros.

Em 19 de junho, estreiam as operações da companhia aérea chilena JetSmart para Santiago do Chile. Será um voo sazonal, com três frequências semanais (terças, quintas e sábados). E, em 11 de julho, a empresa inicia os voos para Buenos Aires. Também serão três operações por semana, aos domingos, quartas e sextas.

Governo do Paraná apresenta protocolo de intenções para empresa panamenha

Outras companhias aéreas estão sendo prospectadas para voar a partir do aeroporto na região de Curitiba. A Secretaria de Turismo e o Viaje Paraná entregaram um protocolo de intenções à empresa panamenha Copa Airlines, que tem 85 destinos em 32 países nas Américas.

O documento entregue pelo secretário de Turismo, Márcio Nunes, à empresa aérea integra uma série de ações da pasta para estreitar relações com empresas que operam com o turismo, promovendo o intercâmbio comercial, cultural e turístico entre as partes, no intuito de atrair novos voos para o Paraná.

A proposta é que até 2026 sejam criados voos diretos de Curitiba e Foz do Iguaçu à Cidade do Panamá, o que facilitaria o acesso de turistas provenientes da América Central e do Norte. O aeroporto da capital panamenha é um importante centro de conexões nas Américas.

