Bora ficar milionário? Desde a segunda-feira (10), as apostas da Quina serão exclusivas para o concurso 6.462 de São João, e com prêmio estimado em R$ 220 milhões, o maior valor da história do concurso especial.

O sorteio da 14ª edição da Quina de São João vai ocorrer no dia 22 de junho, a partir das 20h. O prêmio não acumula, ou seja, leva a grana quem acertar a maior quantidade de números, como acontece com a Mega da Virada.

Nesse caso, se nenhum apostador acertar na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores com quatro dezenas, e assim sucessivamente, conforme a regra do concurso.

Números mais sorteados na Quina de São João

As dezenas que mais foram sorteadas nas edições da Quina de São João foram 14, 15, 55 e 79, sendo três vezes cada uma delas. Os principais vencedores são de São Paulo com 505 apostas vencedoras. Na sequência está Minas Gerais, com 202 ganhadores.

Como joga?

O apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão. Existe a possibilidade de deixar que o sistema escolha as dezenas por meio da Surpresinha.

Os jogadores também podem optar por apostar em grupo, por meio do bolão. O preço mínimo é de R$ 12,50 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Nos canais digitais, o valor mínimo de compra é de R$ 20.

