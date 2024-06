A farmacêutica Daniele Stuart, de Curitiba, que vendeu um curso de peeling de fenol à influencer Natalia Becker, presta depoimento à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (12).

Natalia Fabiana de Freitas Antônio é dona da clínica em que o empresário Henrique Chagas fez aplicação de peeling de fenol antes de morrer, no dia 3 de junho, em São Paulo. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e responde ao crime em liberdade.

O que a curitibana tem a ver com essa história?

Durante as investigações da morte do empresário, em São Paulo, a esteticista e influencer Natália Becker, informou que fez um curso online de peeling de fenol com a profissional que é de Curitiba. Porém, em coletiva na tarde de terça-feira (11), a defesa de Daniele afirmou que Natalia não foi aluna dela

“Se Natalia tivesse seguido o protocolo ensinado pela Dra. Daniele Stuart isso não teria acontecido. Todos os procedimentos que aquela senhora aplicou não condizem com o curso fornecido pela Daniele. Não há nexo causal algum entre o curso da Dra. Daniele com a morte daquela vítima”, afirma o advogado Jeffrey Chiquini.



Ainda conforme a defesa, Natália teria comprado o curso online há um ano e só teria concluído no dia 8 de junho, ou seja, cinco dias após a morte do empresário em São Paulo.

“A plataforma que a Dra Daniele oferece o curso online, que é conceitual, apenas, não é um curso especializante, nos informou que Natália fez o curso somente no dia 8 de junho. É um curso de seis horas”, completa o advogado.



De acordo com informações do G1, a advogada da influencer nega as declarações. A defesa afirma que a influencer emitiu o certificado do curso online no dia 8 de junho, a pedido dos advogados, mas que fez o curso em junho de 2023.



“Se ela (Natalia) tivesse seguido o que aprendeu, isso certamente não teria acontecido. Se ela tivesse aplicado o protocolo ensinado pela Dra. Daniele esse fato não teria ocorrido, não teria havido um homicídio”, rebate o advogado.



Daniele Stuart é formada em Farmácia e Bioquímica e pós-graduada em Biomedicina Estética. Ela mora em Curitiba e tem 18 mil seguidores nas redes sociais. Ela explica que há diferentes tipos de aplicações com fenol.

“Os peelings químicos de fenol, ou qualquer outro peeling, existem níveis de camada. Então existe o peeling superficial, o peeling médico e o peeling profundo. Nesse caso o peeling de fenol profundo ele tem uma concentração maior no qual sim, deve haver um monitoramento porque o fenol sendo absorvido no organismo ele pode ocasionar taquicardia. Eu ensino o peeling de fenol médio, no qual a concentração é menos da metade do que usando no fenol profundo”, esclarece Daniele.

A vítima

Henrique Chagas tinha 27 anos e era dono de um pet shop em Pirassununga, interior de São Paulo, onde foi enterrado.

O administrador Marcelo Camargo, de 49 anos , companheiro da vítima, contou que o namorado teve uma reação súbita após se queixar das dores que estava sentindo assim que acabou o procedimento. “Ele apertou meu braço, arregalou o olho e… sufocado, disso ele já foi… e dali não tinha mais nada”, relatou.

Henrique pagou R$ 5 mil pelo tratamento. O empresário se queixava de marcas de acne que adquiriu na adolescência.

A Polícia Civil de São Paulo aguarda o laudo que deve apontar a causa da morte do paciente. A principal hipótese é a de que ele morreu em razão do fenol.

