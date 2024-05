Diversos pontos da região central de Curitiba e do Centro Cívico têm bloqueios de trânsito para as festividades de Corpus Christi que acontecem nesta quinta-feira (30). Entre eles, a Praça Tiradentes, Rua Barão do Serro Azul, Avenida Cândido de Abreu e ruas do entorno. Ao todo 38 linhas de ônibus terão desvios das 5h às 21h.

Os bloqueios começam às 8h, com previsão de término às 19h. Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) vão auxiliar os pedestres e motoristas ao longo do dia.

São esperadas cerca de 120 mil pessoas no trajeto que inicia na Rua Barão do Serro Azul e percorre toda a Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salette.

Procissão

A confecção dos tapetes começou às 8h, da Rua Barão do Serro Azul até o fim da Avenida Cândido de Abreu, na Praça Nossa Senhora de Salette. Uma faixa do trânsito das duas vias da avenida fica bloqueada, desde as 8h, para a confecção. As demais faixas e ruas próximas continuarão livres para a passagem de veículos.

Às 14h30, os acessos à Praça Tiradentes pela Rua Cruz Machado (no cruzamento com a Rua do Rosário) e pela Barão do Serro Azul (pela Rua Tobias de Macedo) ficarão bloqueados. A missa está programada para iniciar às 15h, na praça.

VIU ESSA? Corpus Christi em Curitiba: veja o que abre e fecha durante o feriadão

Haverá o bloqueio total das duas vias da Avenida Cândido de Abreu, às 16h30, para a procissão dos fiéis até a Praça Nossa Senhora de Salette.

O acesso à Praça Nossa Senhora de Salette pelas ruas Professor Benedito Nicolau dos Santos e Deputado Mário de Barros também permanecerá bloqueado das 7h até o fim do evento, às 19h.

As celebrações terminam às 19h, após o show do padre Reginaldo Manzotti na praça – quando os bloqueios começam a ser liberados.

Ruas bloqueadas para a procissão

As ruas e avenidas que dão acesso à Barão do Serro Azul e à Cândido de Abreu ficarão bloqueadas das 15h30 até às 17h. São elas:

Rua Treze de Maio, nos cruzamentos com a Trajano Reis e a Duque de Caxias;

Rua Mateus Leme, no cruzamento com a Rua Presidente Carlos Cavalcanti;

Rua Paula Gomes, no cruzamento com a Mateus Leme;

Rua Barão de Antonina, no cruzamento com a Rua Mateus Leme;

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, no cruzamento com a Rua Riachuelo;

Rua Inácio Lustosa, nos cruzamentos com as ruas Riachuelo e Presidente Faria;

Avenida João Gualberto, no cruzamento com o acesso à Rua Heitor Stockler de França;

Rua Heitor Stockler de França, no cruzamento com a Rua Ary Camargo Queiroz;

Rua Comendador Fontana, no cruzamento com a Avenida Cândido de Abreu;

Rua Lysimaco Ferreira da Costa, no cruzamento com a Avenida Cândido de Abreu;

Rua Lysimaco Ferreira da Costa, no cruzamento com a Marechal Hermes;

Rua Campos Sales, no cruzamento com a Mauá;

Avenida João Gualberto, nos cruzamentos com a Mauá e a Augusto Severo.

Carreata

Além da tradicional montagem dos tapetes artesanais e procissão até a Praça Nossa Senhora de Salette, haverá também uma carreata de celebração que sai da Catedral Basílica de Curitiba às 9h e retorna para ela às 11h.

Após a saída, a carreata percorrerá a Rua Barão do Serro Azul, Travessa Nestor de Castro, Rua do Rosário, ruas Duque de Caxias e Presidente Carlos Cavalcanti, Avenida Manoel Ribas, ruas Profa. Rosa Saporski, Alcides Munhoz, Jacarezinho, Julia Wanderley, Desembargador Motta, Avenida Presidente Getúlio Vargas, ruas Brigadeiro Franco, Doutor Pedrosa, André de Barros, Tibagi, avenidas Presidente Affonso Camargo e São José, ruas Poeta Francisco Ferreira Leite, Padre Germano Mayer e Marechal Deodoro, Avenida Visconde de Guarapuava, Rua XV de Novembro, Avenida Marechal Floriano Peixoto e, por fim, Praça Tiradentes, onde encerrarão com a chegada na Catedral Basílica de Curitiba.

Linhas de ônibus

Ao todo, 38 linhas de ônibus terão desvios devido aos bloqueios de ruas na Praça Tiradentes, R. Barão do Serro Azul, Av. Cândido de Abreu e Praça Nossa Senhora de Salette para o evento do Corpus Christi nesta quinta-feira (30/5) das 5h às 21h. Confira aqui os mapas com os desvios.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!