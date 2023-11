Curitiba e praticamente todo o Paraná estão sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em vigência esta quinta-feira (16). O primeiro alerta é laranja, que representa perigo para tempestades. Já o segundo é vermelho, que indica calor intenso.

O alerta laranja aponta risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos podendo chegar a 100 km/h, e até queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O período de atenção começou às 10h desta quinta e se estende até 23h59min.

Quanto ao alerta vermelho, risco à saúde. A temperatura pode ficar 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias. Além de Curitiba, o Litoral do Paraná também está na faixa indicada pelo Inmet. Vale lembrar que no último domingo (12), a capital teve a temperatura mais quente de 2023. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná (Simepar), a máxima chegou a 34,8°C em Curitiba.

