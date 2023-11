Curitiba registra dia mais quente de 2023; Litoral do PR teve calor de 42,1°C

Curitiba teve neste domingo (12), a temperatura mais quente de 2023. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná (Simepar), o calor chegou a 34,8°C, ultrapassando a marca de 33,3°C, atingida no dia anterior. O terceiro dia mais quente foi dia 24 de setembro, quando o termômetro marcou 33,1°C.

Além de Curitiba, o domingo também manifestou recordes em cidades do Litoral do Paraná. Guaraqueçaba bateu 42,1°C, a campeã na região, seguida de Antonina com 41,6°C, e depois Morretes com 40,5°C.

+ Veja também: Sete pessoas se afogam no litoral do Paraná; criança de 7 anos desapareceu

Na Região Metropolitana, em Fazenda Rio Grande, a cidade chegou no domingo com 34,9°C, um recorde histórico.

Onda de calor

Vale até a terça-feira (14), o alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para o calor intenso na região de Curitiba e no Paraná como um todo. O alerta representa perigo para a saúde e a recomendação é que as pessoas se protejam com protetores solares e mantenham a hidratação (tomar água) em dia.

+ Leia mais: Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba

De acordo com o Simepar, “o tempo fica abafado, mas, diferentemente do final de semana, teremos aumento da instabilidade a partir desta segunda-feira na maioria das regiões do estado. Uma frente fria evolui pelo oceano, na altura da Região Sul, alinhada a um fluxo de umidade e calor sobre essas regiões. Com isso, pancadas de chuva com trovoadas são previstas”.

Você já viu essas??

Vem aí novo snack! Gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Bruxas de Guaratuba; Justiça reconhece tortura e anula condenações após 30 anos