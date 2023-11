Sete pessoas se afogaram na tarde de sábado (11), em Guaratuba, no litoral do Paraná. O caso ocorreu no Balneário Eliane, e uma menina de 10 anos, segue desaparecida. Seis vítimas foram resgatas com vida, uma em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram em estado moderado e uma em estado grave, com parada cardiorrespiratória. Outras três pessoas resgatadas não tiveram problemas devido ao afogamento e foram liberadas.

A corporação não informou as circunstâncias dos afogamentos, mas informou que o grupo estava junto no local do acidente. Quanto a menina, buscas no mar seguiram na madrugada, e voltaram a acontecer neste domingo (12). Até o começo da tarde, a criança seguia desaparecida.

