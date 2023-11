Abafado e instável: tempo em Curitiba imprevisível nesta quinta-feira

O tempo extremamente instável na vizinha Santa Catarina, com temporais e muitos relâmpagos, pode influenciar as coisas no Paraná nesta quinta-feira (16). Apesar de continuar quente e abafado, o risco de tempestades pode mudar tudo de forma abrupta, em poucas horas. As chuvas podem aparecer a qualquer tempo até sexta-feira (17).

+ Leia mais: Pesquisadores da UFPR descobrem ‘planta canibal’ no Paraná

A máxima em Curitiba fica um pouco menor se comparada com os dias anteriores. Os termômetros não devem superar os 27°C. No Litoral esquenta mais do que na capital, com máxima prevista de 31°C, apesar do dia também seguir nublado. Em toda a região Sul e Sudoeste do Paraná estão previstas chuvas e temperaturas um pouco mais amenas.

O tempo continua abafado e instável no decorrer da sexta-feira sobre o Paraná. Risco de tempestades é bastante elevado, principalmente entre a tardes e a noite. No entanto, como a formação de nuvens é gerada pelo aquecimento, as chuvas/temporais ocorrem de forma muito irregular; no geral, de curta duração e bem localizadas.

Curitiba tem 1 mil vagas de emprego abertas; veja como concorrer!

Para os próximos dias está prevista uma queda relevante de temperatura no domingo, pelo menos segundo as projeções do Simepar. A máxima neste dia não deve passar dos 18°C. Mas o refresco dura pouco e na semana que vem o calor volta com força.

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba