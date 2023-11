Curitiba tem 1 mil vagas de emprego abertas; veja como concorrer!

A Fundação de Ação Social (FAS) vai promover nesta sexta-feira (17) a Work Friday, um evento que oferecerá oportunidades de emprego com a realização simultânea de processos seletivos em seis regionais da cidade. Dezenove empresas participarão do evento, ofertando 1.087 vagas de emprego.

Embora algumas vagas exijam, há diversas oportunidades para candidatos sem experiência anterior. Os requisitos mínimos para concorrer às vagas incluem o ensino fundamental completo, sendo necessário apresentar o RG e o CPF no dia da entrevista.

Os processos seletivos serão realizados nas Ruas da Cidadania, das 9h às 16h, sendo que as senhas para atendimento serão distribuídas até as 14h.

O diretor de Qualificação e Relações do Trabalho da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, ressalta que este será o último grande mutirão de empregos de 2023 em Curitiba. “Essa será a grande chance para as pessoas conseguirem um emprego ou até conquistarem uma nova oportunidade antes do fim do ano, para começar 2024 bem empregado”, afirma.

Processos seletivos e vagas ofertadas

REGIONAL BOQUEIRÃO (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

Condor – Operador de caixa (5) e repositor de mercadoria (5)

Copersol – Servente de limpeza (10), encarregada de limpeza (5), telefonista (5), recepcionista (5) e jardinagem (5)

Ebema Caminhões – Tapeceiro (5) e mecânico (5)

Rock´n Grill – Auxiliar de cozinha (15) e atendente de lanchonete (15)

REGIONAL CAJURU (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru)

Agnes RH – Operador de caixa (4), auxiliar de limpeza (3), auxiliar de logística (4), açougueiro (1), ajudante de motorista (1), auxiliar de logística (1), auxiliar de produção (1) e repositor (1)

Arcos Dourados / McDonald´s – Atendente de lanchonete (10)

Concentrix e Webhelp – Operador de telemarketing (600)

REGIONAL MATRIZ (Praça Rui Barbosa, 101)

Atacadão – Fiscal de loja (5), repositor (5) e operador de caixa (5)Habbis

Atendente de lanchonete (5), auxiliar de cozinha (5), operador de caixa (5) e auxiliar de limpeza (5)

Nova Gestões – Operador de telemarketing (60)

REGIONAL PINHEIRINHO (Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)

Droga Raia – Atendente (20), assistente operacional PCD (5) e farmacêutico (30)

Imediatta – Operador de caixa (5), auxiliar administrativo (1), marceneiro (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar administrativo (1), operador de telemarketing (1), estoquista (1), conferente (1), assistente de logística (1), auxiliar odontológico (1), assistente de departamento (1), montador de máquinas (1), vendedor (1), eletromecânico (1) e projetista (1)

Muffato – Operador de caixa (5), repositor de mercadorias (5), zelador (5), balconista (3), empacotador (3), auxiliar de estacionamento (3), ajudante de armazenamento (3), auxiliar de padaria (3) e auxiliar de confeitaria (3)

Restaurantes Popeyes e Zamp – Atendente de lanchonete (17)

REGIONAL PORTÃO (Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha)

Grupo OVD / Ferramentas Gerais – Vendedor interno (10) e auxiliar de logística (20)

Softmarketing – Operador de telemarketing (50)

Verde Mais – Atendente de balcão (3), açougueiro (2), operador de caixa (4), balconista de açougue (2) e atendente de balcão de padaria (3)

Primeira Opção – Vendedor externo (40)

REGIONAL TATUQUARA (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 700 – Tatuquara)

Agnes RH – Auxiliar de produção (3 vagas), auxiliar de limpeza (2), operador de caixa (7), açougueiro (1), ajudante de motorista (1), auxiliar de logística (1) e repositor (1)

Grupo OVD / Ferramentas Gerais – Vendedor interno (10) e auxiliar de logística (20)

Imediatta – Ajudante de carga e descarga (3), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de manutenção (1), operador de telemarketing (1), estoquista (1), conferente (1), assistente de logística (1), auxiliar odontológico (1), assistente de departamento (1), montador de máquinas (1), vendedor (1), eletromecânico (1), projetista e marceneiro (1)

Risotolândia – Auxiliar de cozinha (25)

Primeira Opção – Vendedor externo (40)

