O frio ganha força e a chuva, finalmente, chegou a Curitiba, entre a madrugada e início da manhã desta quarta-feira (06). Depois da tão esperada chuva, por causa dos problemas de estiagem pelo qual a região de Curitiba passa, as temperaturas devem cai para os 5°C na quinta-feira (7).

Na tarde desta terça-feira (5), o céu da capital já se fechou com áreas de instabilidade e nuvens carregadas de forma isolada. Mas a chuva caiu mesmo na quarta-feira (6), inclusive com alerta amarelo de tempestade – o segundo mais importante do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para esta quarta é esperada média de 7 milímetros de chuva. A estiagem mais severa dos últimos 23 anos preocupa o abastecimento de água em Curitiba e região, justamente no período da pandemia, em que as pessoas têm que lavar as mãos constantemente. A preocupação até levou o prefeito Rafael Greca a cobrar ações da Sanepar. Além da falta de água, a seca preocupa também por causar problemas de saúde e incêndios florestais. Por isso, é essencial utilizar a água de foram consciente.

Porém, a chuva é passageira. Segundo o meteorologista do Simepar, Fernando Mendes, é preciso que as precipitações retornem ao padrão normal e fiquem até um pouco acima da média nos próximos meses para amenizar a estiagem. “Nós estamos vindo de um inverno, no ano passado, que sofreu abaixo da média, e uma primavera e verão sem chuva. Para recuperar é preciso que volte a chover com regularidade nos próximos meses. Mas por enquanto não temos esse indicativo”, explica o especialista.

Por conta dos ventos, o Inmet destaca o alerta amarelo (risco potencial, abaixo do laranja e vermelho) para as chuvas de quarta-feira, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para mais informações, o contato da Defesa Civil é 199 e do Corpo de bombeiros é 193.

Frio e geada

Já a temperatura vai baixar ainda mais em Curitiba nos próximos dias, após queda nos termômetros já nesta terça, quando a mínima foi de 11ºC. Com a chegada de uma frente fria, há risco de geada no Paraná nesta quarta. A volta do frio traz preocupação às autoridades de saúde, já que as temperaturas baixas tendem a piorar as doenças respiratórias.

Quarta-feira (6) a temperatura será parecida com a de terça em Curitiba: mínima de 11°C e máxima de 16° C. O frio vem com força na madrugada quinta-feira (7), que terá tempo firme. A mínima para Curitiba na quinta será de 5°C, com chance de geada. A máxima deve ser de 16°. O frio segue por sexta-feira (8) e a temperatura volta a subir um pouco no final de semana, com tempo seco e mínimas de 9º e máximas de 23º.

No sul do estado, algumas cidades podem registrar termômetro perto de 0°Cs, como General Carneiro e Palmas.

