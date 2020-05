Está na lei! Quem estiver em locais coletivos em Curitiba e no Paraná deve usar máscara como medida para frear a pandemia do novo coronavírus. Mas basta dar uma olhada pela janela para flagrar aqueles que insistem em não usar o equipamento de proteção coletiva contra a covid-19. A dúvida é: como fiscalizar os paranaenses que não respeitam a lei sancionada pelo governador Ratinho Junior no último dia 28? A resposta está na conscientização da população.

+Leia mais! Aprovado em 2º turno, socorro ao transporte de Curitiba segue para a sanção de Greca

Questionado sobre esta questão, Beto Preto, secretário de saúde do Paraná afirmou, em entrevista ao Meio Dia Paraná, na RPC, que esta situação está sendo debatida. “A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) não tem pernas para essa fiscalização, mas teremos que contar com os serviços de saúde dos municípios. E mais do que isso temos que contar com a conscientização, temos que ganhar as pessoas pela mente e pelo coração, pelo conhecimento”, disse o secretário, que ressaltou ainda a importância do isolamento domiciliar e distanciamento social, que deve ser seguido pela população até a pandemia perder força.

O secretário reformou a importância da consciência das pessoas neste momento, pois decisões erradas podem gerar uma explosão nos casos da doença, causando um colapso no sistema de saúde. O boletim desta segunda-feira (4) que o Paraná tem 1.562 casos e 94 mortes confirmadas.

Beto Preto citou comércios que seguem abertos na pandemia como padarias, farmácias e mercados, mas alertou para que estes cumpram medidas como restrição no número de pessoas dentro, bem como distanciamento de ao menos 1,80 entre os clientes e, principalmente, um distante fluxo entre as pessoas, somando com álcool gel e máscara. “Produtos em exposição nestes locais são manipulados por várias pessoas. Em algum momento tudo isso vai passar. Temos então dois medicamentos: isolamento domiciliar e distanciamento social”, apelou o secretario.

Beto Preto: “Temos dois medicamentos: isolamento domiciliar e distanciamento social”. Foto: Arquivo/André Rodrigues/Tribuna do Paraná.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?