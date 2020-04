O governador Ratinho Junior sancionou, nesta terça-feira (28), a lei que torna o uso de máscaras em locais coletivos obrigatório em todo o Paraná. A medida é para evitar o contágio acelerado do coronavírus. O texto proposto pelos deputados estaduais já havia sido aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na última segunda-feira (27). Em Curitiba, a prefeitura já havia determinado o uso obrigatório do equipamento de proteção desde o dia 17 de abril.

Quem descumpri a nova medida poderá ser multado com pagamentos que variam de R$ 106 a R$ 530, para pessoas físicas, e entre R$ 2.120 a R$ 10.600 para empresas. Segundo o governo, o valor arrecadado das sanções será destinado ao combate da pandemia.

Segundo a lei, são classificados como espaços coletivos todas as vias públicas, parques, praças, pontos de ônibus, terminais, táxis, veículos de transporte por aplicativo, estabelecimentos comerciais, bancos, empresas e qualquer local que possa causar aglomeração.

Também fica determinado que os comerciantes do estado devem fornecer gratuitamente máscaras aos funcionários, além de álcool gel para os trabalhadores e clientes.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).