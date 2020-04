O número de casos de coronavírus no Paraná deu um grande salto. No boletim divulgado nesta terça-feira (28), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a confirmação agora é de 1.271 casos e 77 óbitos desde o início da pandemia. São 85 testes positivos e duas mortes a mais do que no relatório publicado no dia anterior. A disparada do número de pacientes confirmados com a Covid-19 tem explicação na mudança da forma de contagem das ocorrências.

A partir de agora, casos em que o médico faz o diagnóstico clínico a partir dos sintomas dos pacientes, sem o teste laboratorial, também entram para as estatísticas. Para entrar na lista de casos confirmados dessa maneira, a pessoa precisa ter tido contato próximo ou domiciliar com um caso confirmado laboratorialmente para o novo coronavírus nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas.

As últimas mortes oficializadas são de uma mulher de 74 anos residente de Guaíra e de um homem de 81 morador de Curitiba. Ambos estavam internados. Até o momento, 851 pessoas se recuperaram da doença no estado. Os moradores de outros estados entram em uma lista separada: são 15 casos confirmados e dois óbitos desses visitantes em solo paranaense. Confira a evolução dos casos no estado.

Novos casos

Conforme a Sesa, nesta terça-feira, 123 municípios tiveram casos confirmados. Os 85 novos são de Amaporã (4), Assis Chateaubriand (3), Campo Mourão (3), Cascavel (4), Céu Azul (1), Cianorte (4), Cruzeiro do Sul (2), Curitiba (12), Francisco Beltrão (2), Guarapuava (3), Londrina (5), Marilena (5), Maringá (2), Nova Fátima (1), Paranavaí (6), Pinhais (1), Piraquara (1), Planaltina do Paraná (2), Prado Ferreira (1), Querência do Norte (5), Ribeirão do Pinhal (1), Santa Cruz de Monte Castelo (2), Santo Antônio do Caiuá (6), São João do Caiuá (2), Sarandi (1), Tamboara (2), Terra Rica (3) e União da Vitória (1).

