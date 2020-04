Um nova morte por novo coronavírus foi confirmada em Curitiba nesta segunda-feira (27), elevando para 17 os óbitos na capital paranaense. A vítima é um idoso de 81 anos com doença renal, que estava internado há várias semanas em um hospital de Curitiba. Ao todo, cidade soma atualmente 535 casos confirmados, com o acréscimo de mais 26 em relação aos dados divulgados no domingo (26). Dos pacientes infectados com a doença, 365 já estão recuperados e foram liberados do isolamento. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Curitiba tem 110 pessoas com suspeita de covid-19. Outros 1.183 casos foram descartados após exames laboratoriais.

Bronca

Durante a transmissão do boletim, feita pelo Facebook, o prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM), a secretária municipal da Saúde Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger deram bronca em quem desrespeitou as recomendações de manter o distanciamento social e fez churrascos, lotou parques ou foi a eventos como um festival de pipas, que aconteceu no bairro Sítio Cercado, no domingo (26). “Não estamos vivendo um período de férias ao sol, nem de lazer prolongado. Estamos vivendo uma prolongada estiagem e um tempo de pandemia. Estamos com grave dificuldade”, disse Greca.

O prefeito ainda citou e criticou as aglomerações formadas em diversos pontos Curitiba. “As imagens deste último final de semana, dos gramados do entorno do Museu Oscar Niemeyer e também, do Bosque João Paulo II, somadas às imagens do entorno do Parque Barigui e de algumas praças do conjunto Itatiaia, do Sitio Cercado e Ganchinho, com bares lotados e as notícias preocupantes de rave e eventos privados, nos causam gravíssima apreensão”.

Para Greca, estas atitudes representam riscos para a saúde da população. “Isto é irresponsabilidade e irresponsabilidade em saúde publica pode ser homicídio. Acionei a Guarda Municipal e as Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo, para que atuem para veemente para coibir qualquer tipo de aglomeração”, finalizou o prefeito, que ainda pediu que as denúncias sobre aglomerações sejam feitas com ligações para o 156.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, April 27, 2020

Quem também falou sobre o assunto foi a secretária municipal da Saúde Márcia Huçulak. “Este final de semana a gente ficou um pouco assustada com a atitude das pessoas. Gente indo pra parque, fazendo churrasco, confraternizações, festa rave, pessoas se amontoando, bares cheios, muvuca. Nada disto está permitido, nada disto está liberado. Este impacto, do que aconteceu neste final de semana, será sentido daqui a duas semanas”, disse Márcia.

“O que mais preocupa é que às vezes não são as pessoas que estão fazendo a festa que vão fazer os quadros graves. São as pessoas para quem elas transmitem o vírus que vão fazer os quadros graves, quer seja pessoas idosas, com doenças crônicas ou outras situações de risco. É muito importante pensar no próximo, estas consequências são sérias”, completou a médica infectologista Marion Burger.

Luto na saúde

Primeira profissional de saúde vítima do coronavírus em Curitiba, a técnica de enfermagem Valdirene Aparecida Ferreira dos Santos, 40 anos, foi homenageada por colegas de trabalho com panos brancos. Após sua morte, o prefeito Rafael Greca decretou luto oficial pela perda de 16 vidas em Curitiba até aqui por causa da covid-19. Valdirene atuava na UTI do Hospital Marcelino Champagnat, no Cristo Rei,há três anos. Ela estava há três semanas internada e morreu sábado (25).

Covid-19 no Paraná

Com 30 novos casos e duas novas mortes, o Paraná registra hoje 1186 confirmações da doença e 75 óbitos. Do total de infectados, 753 estão recuperados. Os dados foram informados pela Secretaria Estadual da Saúde, nesta segunda-feira (27).

Os 30 novos casos foram registrados em: Paranaguá (2), Campo do Tenente (1), Curitiba (10), Piraquara (2), Colombo (1), Ponta Grossa (1), Cascavel (1), Campo Mourão (3), Nova Londrina (1), São João do Caiuá (2), Paranavaí (2), Paraíso do Norte (1), Terra Rica (1), Maringá (1) e Apucarana (1). Atualmente são 119 cidades paranaenses com registro de casos confirmados e 33 com óbitos pela Covid-19.

Já as duas novas mortes em decorrência da Covid-19 são de uma mulher de 55 anos, residente em Verê, e um homem de 89 anos residente em Ivaiporã. Ambos estavam internados.

Casos no Brasil