Uma profissional de saúde de 39 anos é a nova vítima fatal do novo coronavírus em Curitiba. De acordo com informações do boletim diário, divulgado neste domingo (26), pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ela estava internada há três semanas e não tinha comorbidades. Ao todo, a capital paranaense conta agora 16 mortes confirmadas e 509 casos de pessoas infectadas. Destas, 360 já estão recuperadas e liberadas do isolamento.

Ainda de acordo com o boletim, além dos seis novos casos, ainda há 107 pessoas com suspeita de covid-19 na cidade. Outros 1.148 casos foram descartados após exames laboratoriais.

Internamentos

Segundo a SMS, desde o primeiro caso, confirmado no dia 11 de março, 152 pessoas precisaram de internamento devido a complicações causadas pela infecção pelo novo coronavírus, sendo 81 em UTI e 31 necessitando ventilação mecânica.

Em Curitiba, a média de idade das pessoas confirmadas com covid-19 atualmente é de 44 anos, variando de 1 a 96 anos. Já a média de idade dos pacientes que necessitaram de internamento é de 58 anos.

Números da covid-19 em Curitiba

1.148 casos descartados

107 casos em investigação

509 casos confirmados

360 pacientes liberados do isolamento

16 óbitos por covid-19

Casos no Brasil