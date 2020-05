Boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta segunda-feira (4) confirmou uma nova morte e 28 novos casos de novo coronavírus em Curitiba. Atualmente, a capital paranaense registra o total de 26 óbitos e 651 pessoas infectadas com a covid-19. A mais recente vítima fatal da doença é um homem de 63 anos, que estava internado há duas semanas. A boa notícia é que o total de pacientes recuperados também aumentou, chegando a 483 pessoas.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, May 4, 2020

Nos hospitais da capital

Em transmissão feita pelo Facebook, a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista, Marion Burger informaram que desde o início da pandemia, 176 pessoas precisaram ser internadas em Curitiba devido a complicações em decorrência da covid-19. Hoje, a cidade ainda tem 55 pacientes hospitalizados, 30 deles em unidades de terapia intensiva (UTI) e nove em estado mais grave, que contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

Ainda de acordo com o novo boletim, Curitiba já descartou 1.406 suspeitas da doença e ainda avalia outros 136 casos. Com relação às mortes, além dos 26 óbitos confirmados até agora, a secretaria investigou 139 mortes por suspeita de coronavírus – 132 foram descartadas e sete aguardam os resultados dos exames.

Números da covid-19 em Curitiba

651 casos confirmados

26 óbitos por covid-19

483 pacientes liberados do isolamento

1.406 casos descartados

136 casos em investigação

Coronavírus no Paraná

O Paraná confirmou mais uma morte e 48 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme dados divulgados nesta segunda-feira (4), o estado já registrou 1.562 casos e 94 mortes por coronavírus. O óbito divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de mulher de 78 anos, de Paranavaí. Ela estava internada e foi morreu no domingo. A morte do homem de 63 anos também confirmada nesta segunda pelas autoridades de saúde de Curitiba não entrou nesta estatística. Das 1.562 pessoas que contraíram a doença no Paraná, 1.030 são consideradas recuperadas.

O novos casos de covid-19 em cidades paranaenses foram registrados em: Amaporã (1), Ampére (2), Campo Largo (1), Cianorte (1), Colombo (2), Curitiba (16), Fazenda Rio Grande (1), Guairaça (1), Guarapuava (1), Londrina (1), Marilândia do Sul (1), Marilena (2), Mirador (1), Paranavaí (6), Ponta Grossa (1), Prado Ferreira (1), Quatro Barras (1), Querência do Norte (1), Santo Antônio do Caiuá (1), São João do Caiuá (2), Tamboara (2), Telêmaco Borba (1) e Terra Rica (1).

Casos no Brasil