O prefeito Rafael Greca inaugura, na segunda-feira (13), a Estação Prisma Solar Agrárias. O equipamento faz parte do Projeto Novo Inter 2 e é a primeira entrega do programa de US$ 106 milhões do contrato de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Participam da solenidade executivos do BID, técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) – autor do projeto Prisma Solar – além de vereadores, secretários e autoridades convidadas.

“Curitiba desembarca no futuro do transporte com uma estação moderna, inovadora e autossustentável. Esse modelo prioriza a experiência do usuário e será replicado em outros pontos da linha Inter 2”, explica o prefeito Rafael Greca.

Inovações

A entrega da Estação Modelo Prisma Solar Agrárias dá início aos testes de ajuste da operação no transporte coletivo. O equipamento traz uma série de inovações, como a geração de energia fotovoltaica, conforto térmico, conexão com a Central de Operação da Urbs e do Hipervisor Urbano, para monitoramento do sistema, e entorno preparado para a multimodalidade. Há ponto de locação de bicicletas compartilhadas, vagas para carros de aplicativos além de calçamento com atenção à acessibilidade.

A estrutura de aço e vidro foi montada em Santa Catarina, na sede da empresa Eccoprax, especializada em construção modular. Pesa 7 toneladas e custou R$ 4 milhões. Além dos dois módulos, que somam 80m², também foram feitas adequações na pavimentação do trecho da Rua dos Funcionários no ponto em que o equipamento foi instalado.

A nova estação tem capacidade para 280 usuários e vai operar com cobrador na rampa de entrada e bilhetagem por reconhecimento facial. Outro sistema inteligente de monitoramento é o painel de mensagem variável, conectado a duas câmeras de vigilância, que vai permitir a interação entre a Central de Operações da Urbs com os usuários durante a operação.

Mais 11 no itinerário do Inter 2

Depois de aprovada a operação do equipamento, serão licitadas outras 11 prismas solares, para o itinerário do Inter 2, conforme os estudos do Ippuc. As novas estações do Inter 2 fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, financiamento do BID para requalificação de quase 40 quilômetros de itinerário do Inter 2/Interbairros 2, incluindo viadutos e pontes, com impacto em 28 bairros da cidade.

Na próxima semana, Greca assina ainda três Ordens de Serviço para novas etapas de obra do Projeto Novo Inter 2. As execuções serão realizadas nos bairros Xaxim, Boqueirão, Novo Mundo, Campina do Siqueira, Portão, Vila Izabel, Seminário e Santa Quitéria.

