O tempo limpo, com céu livre de nuvens e temperaturas amenas está para mudar em Curitiba. Segundo o Simepar, as nuvens já passam a ficar mais presentes no céu curitibano e a chuva já tem data certa para chegar. A grande mudança ocorre a partir do fim de semana.

Segundo o Simepar nesta sexta-feira (10) o sol segue entre nuvens na capital dos paranaenses, com temperatura entre os 16 e 25ºC. E essa previsão se estende para o fim de semana, com máxima de 28ºC. A grande mudança ocorre a partir de segunda-feira, quando há previsão de chuva para Curitiba.

Segundo o Simepar a previsão indica 2,7milímetros para segunda-feira e um aumento significativo da chuva na terça-feira, com acumulado de 27,5 milímetros.

“A nebulosidade aumenta em todo o leste do Paraná, com chuvas fracas/garoas, principalmente no litoral. Entre o oeste, sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, a nebulosidade fica variável, com maiores chances para ocorrência de chuvas entre o oeste e regiões de divisa com Santa Catarina. Algumas chuvas nessas regiões podem vir acompanhadas também de trovoadas. Na faixa norte do estado, o sol deve predominar e as temperaturas ficam elevadas”, disse o Simepar.

