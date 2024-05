Moradores de oito cidades do Estado foram premiados com R$ 10 mil cada no sorteio de maio do Programa Nota Paraná. Os ganhadores dos 10 prêmios desta edição são consumidores de:

Campo Mourão, Jardim Santa Nilce (final do CPF 979-39)

Curitiba, bairro Santa Cândida (final do CPF 029-10)

Curitiba, bairro Seminário (959-71);

Foz do Iguaçu, bairro Mata Verde (989-36)

Pinhais, bairro Jardim Pio XII (009-24)

Ponta Grossa, bairro Jardim Europa (419-72)

Realeza, bairro Padre Josimo (249-86)

São José dos Pinhais, bairro Afonso Pena (649-87)

São José dos Pinhais, bairro São Marcos (829-82)

Telêmaco Borba, bairro Ana Mary (201-07)

Outras 15 mil pessoas foram contempladas com prêmios de R$ 50. Além disso, 8 mil prêmios de R$ 100,00 foram sorteados entre os participantes do Paraná Pay. Para participar deste sorteio é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.

Os vencedores podem verificar os resultados através do aplicativo (disponível nas versões Android e iOS) ou do site oficial do Nota Paraná. Caso tenham saldos junto ao programa, podem efetuar a transferência dos valores para a conta bancária previamente cadastrada.

Nesta semana, os prêmios principais de R$ 1 milhão, R$ 100 mil e R$ 50 mil foram concedidos a moradores de Maringá, Chopinzinho e Curitiba, respectivamente.

Para concorrer aos sorteios

O Nota Paraná é um programa de conscientização fiscal vinculado à Secretaria da Fazenda. Ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, o que lhes permite acumular créditos.

Os valores recebidos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

