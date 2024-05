Bombeiros Curitiba: onde ficam os quarteis para realizar doações?

Os quarteis do Corpo de Bombeiros estão concentrando as doações para os moradores do Rio Grande do Sul que perderam tudo nas enchentes que assolam a região de Porto Alegre desde o começo do mês de maio. Você tem itens para doar?

Veja abaixo onde estão localizadas as unidades do Corpo de Bombeiros em Curitiba. Os quarteis, inclusive, precisam de voluntários para auxiliar o trabalho de logística destas doações.

É possível também realizar doações nas unidades dos Correios.

>>>> Como ajudar/onde doar para atingidos por inundações do Rio Grande do Sul

1º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Posto de Bombeiros – Portão

Avenida Presidente Wenceslau Braz, 3968B, Portão

CEP: 81010-001

Fone: (41) 3212-2914

Posto de Bombeiros – Central

Rua Nunes Machado, 130, Centro

CEP: 80250-000

Fone: (41)3351-2049

Posto de Bombeiros – Boqueirão

Praça Nossa Senhora do Carmo, 47, Boqueirão

CEP: 81650-010

Fone: (41) 3276-8692

Posto de Bombeiros – Bairro Novo

Rua Lupionópolis, 1255, Sítio Cercado

CEP: 81925-260

Telefone: (41) 3564-6844

Posto de Bombeiros – CIC

Rua Arthur Martins Franco, 180, Cidade Industrial De Curitiba

CEP: 81170-350

2º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Posto de Bombeiros – Cabral

Avenida Munhoz da Rocha, 1431, Juvevê

CEP: 80035-210

Telefone: (41) 3281-1950

Posto de Bombeiros – Santa Felicidade

Avenida Vereador Toaldo Túlio, 708, Santa Felicidade

CEP: 82320-010

Telefone: (41) 3272-9740

Posto de Bombeiros – Pilarzinho

Rua Amauri Lange Silvério, 331, Pilarzinho

CEP: 82120-000

Telefone: (41) 3336-5342

Posto de Bombeiros – Bairro Alto

Endereço: Av. da Integração, 1120, Bairro Alto

CEP: 82840-290

Telefone: (41) 3238-0898

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios e Desastres

Endereço: Avenida Presidente Wenceslau Braz, 3968B, Portão

CEP: 81010-001

