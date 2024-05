Bombeiros de Curitiba precisam de voluntários para triagem de doações

Os Bombeiros do Paraná receberam mais de dois milhões em donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul nos últimos dias. Mil toneladas já foram encaminhadas ao Rio Grande do Sul e o restante dos materiais já está em processo de transporte.

As doações continuam até o dia 22 de maio e boa parte de todo esse material, que vai de alimentos, a materiais de higiene, água e roupas, precisam estar devidamente embalados e identificados. Para isso, os bombeiros estão precisando de ajuda de voluntários para realizar a triagem desse material e carregamento dos caminhões.

LEIA TAMBÉM:

>> Menina foge de tentativa de sequestro relâmpago em bairro de Curitiba; VÍDEO

>> Nota Paraná faz nova milionária! Saiba quem ganhou R$ 1 milhão de ‘Dia das Mães’

“No Paraná inteiro, os bombeiros estão fazendo o recebimento de itens para donativos. É importante que a pessoa verifique no quartel em que ela pretende ajudar se precisam de ajuda ali ou se de repente tem outro local que esteja precisando mais. Chegando no quartel dos bombeiros, nenhuma ajuda será dispensada”, informou a capitã Luisiana Guimarães.

Os quartéis do Corpo de Bombeiros estão trabalhando com o recebimento de doações das 8 até 20 horas.

O que doar?

Água potável;

Alimentos não perecíveis;

Materiais de limpeza;

Materiais de higiene;

Colchões;

Roupas de cama e banho;

Roupas e calçados;

Ração animal;

Utensílios domésticos.

As doações podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o Paraná, das 8 às 20 horas.

Posso doar embalagens?

Sim, os bombeiros estão recebendo pallets, papel filme, caixas de papelão, fitas adesivas, canetões.

A Defesa Civil também está com locais para a separação de donativos, no Cajuru.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!