Por muito pouco, uma menina não foi vítima de um sequestro relâmpago em Curitiba, na quarta-feira (8). Uma câmera de segurança registrou o momento, por volta das 7h, quando um Gol branco se aproxima de uma garota que andava pela Rua Arlindo Araújo Sobrinho, no bairro Uberaba, e é abordada por um ocupante do veículo. Assista abaixo!

+ Leia mais: Ligeirinho arrasta carros e atinge poste em acidente no Centro de Curitiba

Pelas imagens é possível perceber que um rapaz abre uma das portas da parte de trás do carro, desce e corre em direção à vítima. A imagem também mostra que ele não está sozinho no veículo, além do motorista, a porta da frente também é aberta por outro passageiro. Ao perceber a atitude suspeita, a garota sai correndo. O suspeito volta para dentro do carro e foge.

+ Leia também: Rapaz com depressão desaparece na Grande Curitiba; Você viu o Fábio por aí?

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná, na tentativa de obter informações sobre o caso, mas não teve retorno, até a publicação desta matéria.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!