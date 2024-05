O jovem Fábio Henrique da Silva Ferreira, de 25 anos, está desaparecido desde o último dia 03 de maio. Residente em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a família está desesperada.

Fábio foi visto pela última vez no bairro Uberaba, trajando bermuda bege, tênis preto, blusa com capuz preto, mochila xadrez. Ele tem 1,65 metros de altura, branco, cabelo curto, barba e tem tatuagem no braço esquerdo da banda Pink Floyd. “Ele está com depressão e não quer ir ao médico. Meu cunhado viu ele sair de casa, mas sempre voltava. Dessa vez não retornou”, disse a mãe Neuzi Silva.

Sabe de algo? Ajude!

A família procurou a Polícia Civil e fez o boletim de ocorrência quanto ao desaparecimento. Qualquer informação importante sobre o Fábio, entre em contato pelo 191 ou na Delegacia de São José dos Pinhais no (41)3587-6800.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!