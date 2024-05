Um acidente envolvendo um ônibus do transporte público e mais três carros causou medo para quem passava na manhã desta quinta-feira (09), na Rua Conselheiro Laurindo com a Avenida Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba.

Segundo a Urbs, responsável pelo transporte público em Curitiba, o motorista do Ligeirinho sofreu um mal súbito e acabou batendo em outros três carros e depois contra um poste. O ônibus estava recolhendo, sem passageiros e não houve vítimas.

Os veículos envolvidos no acidente foram colocados na área de estacionamento e todas as pistas da Marechal Deodoro foram liberadas para trânsito. O BPTRan foi chamado e fez o teste de bafômetro no motorista que detectou 0% de álcool. O operador foi liberado e conduzido até a empresa (Sorriso).

E aí, Empresa Sorriso?

Em nota, a empresa Sorriso de Curitiba lamentou o acidente. O grupo de apoio da Sorriso se deslocou ao local para prestar auxílio. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!