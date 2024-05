Uma imagem impressionante que revela a força do povo curitibano para ajudar famílias que perderam tudo com as enchentes que assolam 425 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo balanço mais recente, são 107 mortes confirmadas, 374 feridos, 164.583 desalojadas e 136 pessoas ainda desaparecidas.

Segundo Fernando Oliveira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Paraná, o comboio com 15 caminhões saiu nesta quarta-feira (9) de Curitiba com destino à cidade de Santa Cruz do Sul (RS).

“Mais de 300 toneladas de suprimentos, escoltados por equipes da PRF, Defesa Civil, PM e Bombeiros do Paraná e Guardas Municipais de Curitiba e São José dos Pinhais. Itens de higiene, água, alimentos, colchões, produtos de limpeza, móveis e brinquedos abastecerão as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul”, explicou Oliveira.

Manda pra Tribuna!

