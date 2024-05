Schaeffler apresenta inovações com olhar no futuro da mobilidade

A Schaeffler está presente na Autopar, que acontece até o dia 11 de maio, na Expotrade Pinhais, na Grande Curitiba. O evento, que ocorre nos anos pares, é um ponto de encontro para o setor de reposição e reparação. Sob o lema “Your business is our focus” (Seu negócio é nosso foco), a empresa vai exibir seu portfólio de soluções de reparo atuais e para o futuro da mobilidade.

“Regressar à feira AUTOPAR é uma decisão estratégica para a Schaeffler, considerando a representatividade e importância deste evento no cenário automotivo nacional. Esta é uma região de grande potencial e estar mais próximo dos nossos clientes é uma prioridade, permitindo-nos entender melhor as suas necessidades”, pontua Rubens Campos, Vice-Presidente Sênior de Aftermarket Automotivo – Schaeffler América do Sul.

A empresa, líder no desenvolvimento de novas tecnologias em escala global, aborda temas relevantes como sustentabilidade e mobilidade durante a feira. Nos quatro dias de evento, os visitantes terão a oportunidade de explorar o vasto portfólio de produtos e ainda aprofundar seus conhecimentos técnicos no Espaço Super Dicas REPXPERT.

Portfólio em destaque

Com a marca LuK, a Schaeffler apresentará na feira Autopar um novo produto da linha de embreagens para veículos comerciais pesados, a solução CPCA LuK. Os visitantes poderão conhecer mais detalhes do sistema de acionamento da embreagem pneumático concêntrico (CPCA), cuja função é desengatar e engatar o conjunto de embreagem de forma automatizada. Com o acionamento por meio de ar comprimido e comandos do sistema central eletrônico do veículo, a solução proporciona maior durabilidade do conjunto, demanda menos espaço e menor peso, em razão da redução de componentes.

As soluções LuK são referências por ofertarem reparações completas para embreagens. Denominadas RepSet, essas soluções foram desenvolvidas para agilizar o cotidiano nas oficinas com componentes que se encaixam perfeitamente entre si e atendem os veículos, entre leves, comerciais e pesados. Um dos principais é o RepSet DMF, solução completa para substituição do volante bimassa e da embreagem. O kit é composto pelo volante bimassa (DMF), disco de embreagem, atuador hidráulico ou rolamento de desengate, platô e em algumas aplicações os parafusos necessários para a montagem. Atualmente no Brasil uma boa parte dos veículos comerciais, como furgões, vans e pick-ups, possuem a tecnologia do volante bimassa, que dispõe de duas massas circulares que rotacionam entre si conectadas por molas, essa solução apresenta maior eficácia no amortecimento das vibrações geradas pelo motor à combustão. O resultado dessa aplicação é um veículo mais confortável e suave para dirigir, proporcionando ainda redução do consumo de combustível e menores emissões de gases.

Sob a marca INA, a Schaeffler levará para a Autopar os kits inteligentes para troca de correias de distribuição. Eles variam de acordo com a necessidade de manutenção de cada veículo e incluem todos os componentes necessários, tais como: correia de distribuição, tensor, polias de desvio e demais acessórios para montagem, como parafusos. Já os kits por corrente possuem: correntes, engrenagens, guias tensoras, tensores hidráulicos, bem como os fixadores, além do refil de graxa específica para a lubrificação do sistema durante a montagem.

Os conhecidos rolamentos sob a marca FAG também estarão presentes na feira. Com ótima durabilidade, eles são fáceis de montar e diminuem o tempo de manutenção, além de melhorar de maneira significativa a rentabilidade para o reparador e o usuário. Com uma variedade de aplicações, os rolamentos atendem uma ampla gama de veículos do país.

O destaque para veículos comerciais pesados fica com as unidades de Reparo de Rolamentos Compacto, RIU (Repair Insert Unit), soluções de manutenção rápidas pré-montadas. As unidades compostas por dois rolamentos engraxados e vedados, fornece uma reparação vantajosa e reduz de maneira significativa o tempo de manutenção.

Além disso, permite uma ótima performance por um longo período, em razão do acabamento superficial das suas pistas, o que garante melhor coeficiente de deslizamento e consequentemente colabora para a redução do consumo de combustível e das emissões de gases na atmosfera.

Treinamento e orientação para profissionais do mercado

Voltado para mecânicos e convidados presentes na feira, um dos atrativos será o “Espaço Super Dicas REPXPERT”, reservado para treinamentos e dúvidas sobre componentes e soluções de reparos oferecidos pela empresa. São disponibilizados treinamentos gratuitos de 15 minutos que ocorrem durante todo o dia. Eles possuem foco nos principais produtos expostos no estande da empresa e são ministrados por especialistas Schaeffler que irão compartilhar dicas sobre instalações, detalhes de como realizar diagnósticos e tendências do mercado. Além disso, há espaço para interação direta com os especialistas, permitindo que os visitantes esclarecerem suas dúvidas em tempo real.

“Sabemos a importância de compartilhar conhecimento técnico com nossos clientes. Por isso, nossos especialistas estarão na feira, prontos para oferecer orientações valiosas e com uma programação especial que inclui participações especiais e conteúdos exclusivos”, conta Rubens.

O espaço “Super Dicas” também irá contar com participações especiais, como Barbara Brier, fundadora da Oficina da Mulher e influenciadora do setor, que vai realizar duas palestras sobre o tema “5 dias para destacar sua oficina”. E também contaremos com a presença do Tales Domingues, conhecido como “Dr. Carro”, mecânico e influenciador automotivo, compartilhando seu conhecimento sobre o setor junto com os técnicos Schaeffler

Os interessados em participar dos treinamentos podem receber a programação completa se inscrevendo no site de comteúdo técnico da Schaeffler, o portal REPXPERT (www.repxpert.com.br). (Foto: Schaeffler/Divulgação).