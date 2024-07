Homem é liberado após sequestro em Curitiba; quadrilha exigiu resgate

Um homem de 27 anos foi resgatado de um sequestro nesta quarta-feira (03) no bairro Boqueirão, em Curitiba. Durante a ação, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) também prendeu duas pessoas por outros crimes.

A família do homem relatou ao Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da PCPR (Tigre) que ele estava desaparecido desde o dia anterior. Durante a madrugada, a família recebeu mensagens e ligações que exigiam R$ 2 mil pela libertação da vítima.

“Após o acionamento feito pelos familiares, foram realizadas diligências que permitiram a localização do jovem em menos de duas horas”, explica o delegado Thiago Teixeira.

A vítima estava em uma residência onde acontecia a venda e o consumo de drogas. De acordo com a PCPR, várias pessoas foram abordadas no local. Uma delas foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já a segunda pessoa presa tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo seguido de morte. Além disso, foram apreendidas cerca de 40 gramas de crack na residência.

Após o resgate, o homem relatou que foi coagido por dois outros indivíduos a enviar as mensagens aos pais. A investigação continua com o objetivo de encontrar os responsáveis pelo sequestro.

