Telêmaco Borba terá avaliação gratuita de amortecedores

A Nakata, fabricante de autopeças com portfólio de componentes para undercar, promove avaliações gratuitas de amortecedores por diversas regiões do País durante o ano. Em julho, O Auto Stop Nakata acontece dias 05 e 06 de julho, no Kaique Auto Center, em Telêmaco Borba/PR.

A checagem é feita com máquina schocktester, que realiza testes no conjunto de componentes a variações de baixa, média e alta frequências, por meio de simulações automáticas de diversos tipos de solos. Após o teste, é gerado relatório com a análise das condições dos amortecedores.

A iniciativa é uma prestação de serviço gratuita para o motorista poder verificar as condições do amortecedor, item importante da suspensão que precisa estar em bom estado para garantir aderência dos pneus nas vias e performance do veículo. Por isso, é fundamental que os motoristas façam revisões periódicas em todo o sistema de suspensão.

O amortecedor, um item de segurança do veículo, tem como função absorver os impactos dos pneus com o solo, sendo essencial para a frenagem, dirigibilidade e estabilidade do veículo, por isso deve estar em boas condições para garantir bom desempenho.

Os sinais de desgaste são perda de dirigibilidade, falta de estabilidade em curvas, ruídos, vazamentos de óleo, balanço excessivo em arrancadas e freadas, impactos acentuados em buracos, entre outros.

Serviço:

Kaique Auto Center:

Data/Horário: 05 de julho, das 9 às 17 horas;

Data/Horário: 06 de julho de 2024, das h às 12 horas;

Local: Rua XV de novembro, 12 – Bairro Centro – Telêmaco Borba – PR.

(Foto: Nakata/Divulgação).